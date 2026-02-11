El partido entre la AD Ceuta y el Córdoba CF, aplazado la pasada semana debido a la borrasca Marta, ya tiene nueva fecha. El Juez Único de Competición ha decidido que el encuentro se dispute el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Murube.

El aplazamiento se produjo tras la solicitud del Córdoba, realizada con antelación, debido a las dificultades de desplazamiento y los riesgos derivados del temporal. La petición fue aprobada por LaLiga el pasado viernes, y desde entonces ambos clubes trabajaron para fijar una nueva fecha. Tenían de plazo hasta este jueves para proponer alternativas.

Desde el Ceuta no se planteó ninguna fecha concreta inicialmente, aunque se manifestó la preferencia por jugar el martes 24. Finalmente, se ha optado por una fecha que favorece a ambos equipos, ya que se trata de una semana con el calendario relativamente despejado. El Córdoba jugará previamente el 21 de febrero en Almería, mientras que el Ceuta recibirá al Granada el día 20 en el Alfonso Murube. Tras el choque en Ceuta, el Córdoba dispondrá de margen de recuperación, ya que no volverá a competir hasta el lunes 2 de marzo, recibiendo a la Andorra en El Arcángel.

Para el Ceuta, la planificación tampoco resulta exigente. Después de enfrentarse al Granada, volverá a jugar el 1 de marzo ante el Mirandés en Anduva, dejando suficiente margen para preparar el encuentro ante el Córdoba. Además, disputar el partido anterior en casa evita complicaciones logísticas y facilita la preparación.

No es la primera vez que el club ceutí se ve obligado a reubicar un partido esta temporada. Hace unos meses, el duelo ante el Almería también fue suspendido, en aquel caso tras el fallecimiento del aficionado ceutí Manolo Carreto, obligando igualmente a buscar una nueva fecha en el calendario.