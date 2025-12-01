La Udyco Central de la Policía Nacional ha desmantelado una red de 16 cambistas dedicada a blanquear grandes sumas de dinero procedentes del narcotráfico internacional, operando desde un chalé en Rivas Vaciamadrid. La organización utilizaba el método conocido como hawalla, un sistema de transferencias en efectivo que permite repartir las ganancias ilícitas entre los propietarios a cambio de una comisión.

La operación, bautizada como Gambito, comenzó en mayo cuando los agentes localizaron un piso en la calle Antonio Muñoz Molina, donde se almacenaba una importante cantidad de dinero. La investigación determinó que el cabecilla de la red, un ciudadano sirio con antecedentes por delitos similares en 2022, dirigía la red desde su residencia en Parque Coímbra, en Móstoles. La organización estaba compuesta también por ciudadanos sirios y marroquíes.

El grupo recibía el dinero de los cárteles de la droga y lo trasladaba físicamente de un país a otro mediante empleados que realizaban viajes de ida y vuelta en el mismo día, ocultando los billetes en compartimentos especiales en vehículos. Este sistema facilitaba introducir las ganancias ilícitas en el circuito legal o reinvertirlas en nuevas partidas de droga.

Durante la primera semana de noviembre, la Policía Nacional registró ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, incautando más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, ocho vehículos de alta gama, dos armas de fuego y 170 cartuchos de 9 mm.

En total, fueron detenidas 16 personas en distintas provincias, de las cuales seis ingresaron en prisión provisional. Los encartados se enfrentan a cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, bajo la instrucción del Juzgado número 3 de Arganda del Rey.

El método hawalla, empleado por grandes cárteles y también utilizado históricamente por oligarcas para eludir bloqueos económicos, permitió a esta red operar durante meses sin ser detectada, haciendo circular dinero de manera rápida y prácticamente indetectable por los controles bancarios tradicionales.