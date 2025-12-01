Tres jóvenes de entre 18 y 19 años han sido detenidos e ingresados en prisión acusados de la violación grupal de una joven a la salida de una discoteca en Málaga. Los detenidos alegaron ante el juez que las relaciones fueron consentidas, pero el magistrado decidió decretar su ingreso en prisión mientras continúa la investigación.

El caso ha generado gran conmoción en la ciudad y ha reabierto el debate sobre la seguridad en el entorno nocturno y la protección de las víctimas de violencia sexual.

Por otra parte, en Córdoba, otro caso similar ha vuelto a ser noticia. Se trata de la presunta violación grupal a una menor, donde las defensas presentaron nuevas pruebas durante la audiencia preliminar. El proceso sigue en curso, y las autoridades han asegurado que se dará seguimiento a todas las líneas de investigación.

Las fuerzas policiales y judiciales insisten en la importancia de denunciar cualquier delito de violencia sexual y reiteran su compromiso con la protección de las víctimas y la persecución de los agresores.