La actriz Elisa Mouliaá ha solicitado que se abra juicio contra el exdiputado Íñigo Errejón y que sea condenado a tres años de prisión por un presunto delito continuado de abuso sexual. Además, pide una indemnización de 30.000 euros por daños morales y los perjuicios sufridos como consecuencia del presunto abuso.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, Mouliaá reclama también la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil, así como la imposición de una fianza a Errejón. En caso de no ser abonada, se solicita que se practiquen diligencias para investigar la situación patrimonial del acusado.

El exdiputado niega los hechos y ha recurrido su procesamiento por considerar que no existen “mínimos indicios” de culpabilidad. Su defensa argumenta que las diligencias practicadas durante la investigación “descartan la existencia de indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante”.

El presunto incidente habría ocurrido una noche de octubre de 2021. La causa continúa abierta y el juez ha prorrogado la investigación para completar diligencias pendientes.