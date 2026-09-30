Carlos Alcaraz se estrena este jueves en el ATP 500 de Tokio 2026 ante el estadounidense Alex Michelsen, en un torneo donde el murciano defiende el título conquistado el año pasado.

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Carlos Alcaraz vuelve a la competición individual en el ATP 500 de Tokio 2026. El tenista murciano afronta la primera ronda del torneo japonés ante el estadounidense Alex Michelsen, un rival al que todavía no se ha enfrentado en el circuito.

El partido está programado para este jueves 1 de octubre, aunque la organización todavía no había anunciado oficialmente el orden de juego ni el horario concreto del encuentro. Alcaraz llega a Tokio como uno de los principales favoritos al título y con el objetivo de repetir el triunfo logrado el año pasado en este torneo.

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El murciano afronta la cita después de conquistar recientemente la Laver Cup representando a Europa. Durante la temporada también logró el Open de Australia, el único Grand Slam que faltaba en su palmarés, además del título de Doha.

En el ATP 500 de Tokio, Alcaraz intentará continuar con su buen momento y sumar un nuevo trofeo a una temporada en la que también tuvo que afrontar algunos contratiempos físicos. En el Trofeo Conde de Godó tuvo que retirarse por lesión y posteriormente alcanzó los cuartos de final del US Open.

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Alex Michelsen podrá verse en España a través de Movistar+, que cuenta con los derechos televisivos del torneo japonés. La retransmisión estará disponible en canales como Movistar Plus+, Movistar Deportes o Vamos, todos ellos de pago.

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la aplicación de Movistar para dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes. Otra opción es Tennis TV, plataforma que ofrece la retransmisión de los torneos ATP salvo los cuatro Grand Slam.

Además, el partido podrá seguirse mediante las actualizaciones en directo de medios deportivos y las crónicas posteriores al encuentro con el resultado y las reacciones de los protagonistas.