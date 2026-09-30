Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr y veterano delantero de 41 años, habría decidido abandonar la concentración de la selección portuguesa de fútbol. Esta decisión llega después de no haber disputado ningún minuto en el partido contra Noruega, que finalizó con una victoria de 1-2 para Portugal, y tras unas declaraciones del seleccionador Jorge Jesús.

Lee tambien: Ronaldo se rinde a la España campeona del mundo: «Fue una paliza, el dominio fue absoluto»

Jorge Jesús afirmó en rueda de prensa que no existía ningún problema personal con Ronaldo, pero dejó claro que él es quien tiene la máxima autoridad en el equipo. «Soy el entrenador. Le dije a Cristiano que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie», declaró el técnico luso.

Un vídeo publicado por el periódico portugués A Bola muestra a Ronaldo abandonando la concentración en una furgoneta negra. Hasta el momento, no se ha confirmado si regresará para los próximos partidos de la UEFA Nations League contra Dinamarca y Noruega.

Lee tambien: “Cristiano fue boicoteado por sus compañeros”: Djorkaeff enciende la polémica tras la eliminación de Portugal

Según información del diario MARCA, Ronaldo habría tomado la decisión de dejar definitivamente la concentración y podría volar a Madrid en las próximas horas, lo que podría marcar el final de su carrera con la selección portuguesa.

Ronaldo fue titular en el partido contra Gales la semana pasada, pero tras el encuentro contra Noruega, se dirigió directamente a los vestuarios y no participó en los entrenamientos previos al próximo partido contra Dinamarca.