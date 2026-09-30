La Federación Inglesa acusa a Álvaro Arbeloa de “mala conducta” por sus declaraciones tras el Manchester United-Fulham, en las que cuestionó las decisiones arbitrales del encuentro.

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La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha acusado a Álvaro Arbeloa de “mala conducta” por los comentarios realizados tras el empate entre el Manchester United y el Fulham, después de que el entrenador español cuestionara la actuación arbitral del partido.

Tras el encuentro, que terminó con empate a uno, Arbeloa aseguró que las decisiones tomadas por los árbitros habían beneficiado al Manchester United. El técnico del Fulham también afirmó que, después del partido anterior contra el Manchester City, esperaba que no dejaran perder al conjunto dirigido por los “red devils”.

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La comisión de Reglamento y Disciplina de la FA considera que las declaraciones del entrenador salmantino fueron inapropiadas al implicar una posible parcialidad y cuestionar la integridad del árbitro. El organismo le ha dado de plazo hasta este jueves para responder y presentar sus explicaciones.

En caso de sanción, Arbeloa podría enfrentarse a una multa económica similar a la recibida en su momento por Rodri Hernández durante su etapa en el Manchester City, cuando fue castigado por unas declaraciones en las que pidió neutralidad arbitral. Aquella sanción ascendió a 80.000 libras, unos 92.000 euros en aquel momento.

El entrenador del Fulham defendió tras el partido que su equipo mereció un mejor resultado y señaló que habían tenido mala suerte en algunas situaciones. También afirmó que habían analizado actuaciones arbitrales anteriores antes del encuentro.

Desde la FA han indicado que sus comentarios cuestionaban “la parcialidad” y “la integridad” del colegiado, motivo por el que han abierto este procedimiento disciplinario.

Arbeloa llegó al Fulham este verano y todavía no ha conseguido una victoria en la Premier League. El equipo ha sumado dos empates, frente a Liverpool y Manchester United, y ha perdido otros tres encuentros. En cambio, logró dos triunfos en la Copa de la Liga ante Wimbledon y West Ham.