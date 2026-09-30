El Real Betis y la Asociación Deportiva Ceuta han decidido aplazar el partido amistoso que estaba programado para este jueves, 1 de octubre, en el estadio La Cartuja de Sevilla. Los clubes están considerando una nueva fecha para el encuentro, con la posibilidad de que se celebre en la ciudad autónoma de Ceuta.

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Según un comunicado conjunto emitido por ambos clubes, la decisión se ha tomado con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario del evento. Se busca que el partido se acerque más a la ciudadanía ceutí y potencie su carácter benéfico.

Los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán a Cáritas Ceuta, tal como estaba previsto. En cuanto a las entradas ya adquiridas, el Real Betis procederá a la devolución de su importe en los próximos días.

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Ambas entidades han lamentado las molestias ocasionadas y agradecido la comprensión de los aficionados. Han reiterado su intención de llevar a cabo un partido que se convierta en una jornada de convivencia, deporte y solidaridad entre las aficiones caballa y bética.

El pasado 11 de septiembre, el Betis había anunciado que recibiría al Ceuta en un partido homenaje a la ciudad autónoma debido a la crisis migratoria que enfrenta, fijando inicialmente la cita para el 1 de octubre a las 20:00 horas.