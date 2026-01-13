El Gobierno español ha confirmado este lunes la liberación de tres ciudadanos con nacionalidad española que permanecían detenidos en Venezuela. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien precisó que las tres personas liberadas tienen doble nacionalidad.

Según explicó Albares en una entrevista radiofónica, uno de los ciudadanos ha decidido permanecer en Venezuela por voluntad propia, mientras que otra de las liberadas regresará a España en las próximas horas. La tercera persona aún está valorando si permanecer en el país sudamericano o volver a territorio español.

Estas liberaciones se producen en un contexto de excarcelaciones más amplias de presos políticos por parte del Gobierno venezolano. En la madrugada del lunes fueron liberadas otras 24 personas, lo que eleva a 53 el número total de excarcelados en los últimos días, según datos verificados por organizaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, continúa su agenda internacional y tiene previsto reunirse este jueves con el expresidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. La dirigente opositora visitó previamente el Vaticano, donde solicitó al papa León XIV su mediación para lograr la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

En el ámbito político interno, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado cambios en el Ejecutivo. El capitán Juan Escalona ha sido nombrado nuevo ministro de Presidencia, cargo que hasta ahora ocupaba Aníbal Coronado, quien pasa a dirigir el Ministerio de Ecosocialismo.

Estos acontecimientos se producen en un momento de fuerte presión internacional sobre Venezuela y en medio de expectativas por posibles avances en materia de derechos humanos y diálogo político.