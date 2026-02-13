Las principales fuerzas de la izquierda española han anunciado la creación de una nueva coalición política, que se presentará oficialmente el próximo 21 de febrero bajo el lema “Un paso al frente”. El acto de lanzamiento busca consolidar la unidad de estas formaciones de cara a los próximos desafíos electorales.

Sin embargo, la figura de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y una de las líderes más visibles del espacio progresista, sigue siendo una incógnita. Hasta el momento, Díaz no ha confirmado si participará en el evento, lo que genera especulaciones sobre su continuidad dentro de la nueva alianza.

La coalición pretende reunir a distintos partidos y movimientos de izquierda para reforzar su presencia política y ofrecer una alternativa unificada frente a otras fuerzas. Fuentes cercanas al proceso destacan que la coordinación entre las formaciones está avanzando, aunque reconocen que la participación de Díaz podría marcar un punto decisivo en la proyección pública del proyecto.

El acto del 21 se espera que sea un momento clave para visibilizar la unidad del espacio progresista, y su éxito dependerá en buena medida de la respuesta de los líderes más reconocidos y de la capacidad de la coalición para atraer tanto a votantes tradicionales como a nuevos públicos.