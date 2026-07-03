Las predicciones basadas en las cabañuelas señalan el inicio de un episodio de calor intenso a partir del 10 de julio, una situación de altas temperaturas que coincide con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días en gran parte de la Península.

Alerta por altas temperaturas en el mes de julio

El análisis meteorológico para las próximas jornadas del mes de julio anticipa una subida generalizada de los termómetros en gran parte del territorio nacional. Tras un mes de junio caracterizado por días de calor intenso, las previsiones actuales apuntan a una continuidad en el incremento de las temperaturas, situando el foco en las fechas venideras, en pleno periodo vacacional para media España. Las observaciones basadas en el método tradicional de las cabañuelas, difundidas por el joven Jorge Rey —conocido por anticipar en su día el temporal Filomena—, fijan en el calendario el comienzo de una nueva ola de calor a partir del próximo 10 de julio, con registros que podrían alcanzar valores históricos.

Las zonas más afectadas según los pronósticos meteorológicos

El incremento térmico no afectará de la misma manera a todas las regiones, estableciéndose áreas prioritarias donde el ambiente se tornará especialmente caluroso. Coincidiendo con esta perspectiva, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha detallado el escenario de estabilidad que predominará en la Península, caracterizado por cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas. Las excepciones a esta tónica se concentrarán en el Cantábrico, debido al flujo atlántico que dejará intervalos nubosos matinales, y en el Estrecho, con presencia de nubes bajas. Asimismo, se prevé el desarrollo de nubes de evolución por la tarde en zonas del centro, sin descartar chubascos aislados, mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos al norte de las islas montañosas.

Los termómetros registrarán ascensos notables en Galicia y el Cantábrico, con variaciones leves en el resto de la Península y Baleares. De manera generalizada, se superarán los 37-39 grados en buena parte del territorio peninsular, quedando al margen únicamente el Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas altas.

Registros de entre 39 y 41 grados en los valles fluviales

La situación de mayor afección por el calor extremo se localizará en los grandes valles fluviales y puntos específicos del oeste y el norte. De acuerdo con los datos técnicos de la AEMET, los termómetros podrán alcanzar valores situados entre los 39 y los 41 grados en las siguientes zonas de España:

El valle del Tajo

El valle del Guadiana

El valle del Guadalquivir

El oeste de Andalucía

Puntos del valle del Ebro

Puntos de Galicia

De forma paralela, las noches adquirirán un carácter tropical, con temperaturas mínimas que se situarán por encima de los 20 grados en el sudoeste y en los litorales mediterráneos. En las zonas de los valles, el fenómeno se intensificará dando lugar a noches tórridas, en las que los valores mínimos no descenderán de los 25 grados. Por su parte, en el archipiélago canario se prevé un ascenso de las temperaturas máximas acompañado de vientos de componente noroeste de flojos a moderados.

Avisos activos por fenómenos costeros y rachas de viento

Más allá del factor térmico, la situación meteorológica obligará a mantener activadas diversas alertas por viento. En términos generales, el viento soplará flojo o puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur y del nordeste en el noroeste, donde se registrarán intervalos de fuerte en las costas gallegas. En el mapa de avisos destaca el cierzo moderado en el Ebro y la tramontana en el Ampurdán. La complicación mayor se localizará en la zona de Alborán y, especialmente, en el Estrecho, donde el viento de levante soplará con intensidad moderada e intervalos fuertes que pueden originar rachas muy fuertes superiores a los 80 km/h.