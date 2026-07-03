La Agencia Estatal de Meteorología advierte de un incremento de las temperaturas en la Península y Baleares, con registros que superarán los 39 grados en el suroeste y nordeste, y valores de hasta 41 grados en las vegas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Estabilidad atmosférica y repunte térmico en la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta meteorológica ante la previsión de un fin de semana marcado por un ambiente sofocante y temperaturas máximas de carácter extremo en diversas comunidades autónomas. La situación atmosférica en la Península Ibérica estará dominada de forma generalizada por la estabilidad, lo que se traducirá en cielos poco nubosos, despejados o con presencia de nubes altas en la mayor parte del territorio nacional.

Esta tendencia general registrará algunas excepciones en la franja norte, concretamente en el área del Cantábrico, donde el flujo de características atlánticas mantendrá los cielos cubiertos, sin que se descarte la posibilidad de que se produzcan precipitaciones de carácter débil en su sector más oriental. Asimismo, durante las horas de la tarde, las previsiones de la agencia pública apuntan al desarrollo de nubosidad de evolución en las zonas elevadas de la mitad sur peninsular, donde existe el riesgo de que se originen chubascos aislados. Por su parte, el archipiélago canario presentará intervalos de nubes acompañados de alguna llovizna en la vertiente norte de las islas de mayor montuosidad, permaneciendo poco nuboso en las islas orientales y en el sur.

Las comunidades más afectadas por los termómetros en julio

El comportamiento de los termómetros durante las próximas jornadas se caracterizará por un ascenso de las temperaturas máximas en toda la mitad norte y en las Islas Baleares, mientras que se espera un ligero descenso de los valores diurnos en el tercio sur del país. En lo que respecta a las temperaturas mínimas, el patrón será similar, con ligeras subidas en la mitad norte y descensos leves en el tercio meridional.

Los avisos por valores de temperatura muy elevados se concentrarán especialmente en el suroeste y en el nordeste de la Península, afectando con intensidad a las siguientes comunidades y zonas geográficas:

Andalucía

Extremadura

Meseta sur

Zonas bajas del prelitoral y litoral de Galicia

Zonas bajas del prelitoral y litoral de Cataluña

En estas demarcaciones territoriales, los termómetros rebasarán con facilidad la barrera de los 36 a 39 grados de forma puntual, consolidando un episodio de calor extremo en la estación estival.

Máximas de hasta 41 grados y noches tórridas en los valles

El impacto de esta situación meteorológica será especialmente acusado en las depresiones de los principales ríos de la vertiente atlántica y del sur peninsular. Según detalla la información oficial facilitada por la AEMET, los valores máximos se situarán entre los 39 y los 41 grados en los puntos bajos de las siguientes localizaciones:

El valle del Tajo

El valle del Guadiana

El valle del Guadalquivir

El oeste de Andalucía

De forma paralela a los registros diurnos, el calor se mantendrá durante las horas nocturnas con la previsión de mínimas de carácter tropical, que no bajarán de los 20 grados en la fachada litoral mediterránea y en el sudoeste peninsular. Esta situación térmica se agudizará en el interior de los valles fluviales, donde los ciudadanos afrontarán noches tórridas en las que el termómetro permanecerá por encima de los 25 grados. En el territorio de las Islas Canarias, no se prevén cambios significativos en el comportamiento de las temperaturas.

Alertas por fuertes rachas de viento en el Estrecho

La predicción de la AEMET contempla además la activación de alertas específicas asociadas al régimen de vientos. El viento soplará en general de intensidad floja a moderada en la Península, con un claro predominio de la componente sudeste en toda la mitad sur, y de la componente nordeste en el cuadrante noroeste, donde se registrarán intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia. Las cuencas del nordeste también experimentarán variaciones, con viento de cierzo moderado en el valle del Ebro y tramontana en la comarca del Ampurdán, donde también se prevén intervalos de fuerte intensidad.

La situación más compleja en el mapa de avisos por viento se localizará en el área de Alborán y, muy especialmente, en el Estrecho de Gibraltar. En este punto, el viento de levante soplará con intensidad moderada, previéndose intervalos de fuerte y rachas de viento de carácter muy fuerte que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Por último, en el archipiélago canario el viento se fijará de componente norte a noroeste de intensidad moderada, con una clara tendencia a amainar a lo largo de las horas de la tarde.