España ha concluido el año 2025 ocupando la séptima posición global en el ranking de competitividad en inteligencia artificial (IA), según un estudio internacional que mide el desarrollo, inversión, formación y adopción de tecnologías avanzadas. Este resultado coloca al país por delante de muchos otros Estados con economías más grandes y refuerza su papel emergente en la economía digital global.



El informe, elaborado por un organismo especializado en medición de ecosistemas tecnológicos, destaca que España ha mejorado su puntuación en varios indicadores clave durante 2025. Entre ellos figuran el crecimiento de startups de IA, el aumento de inversión en investigación y desarrollo (I + D), y el incremento de formación de talento especializado mediante programas universitarios y profesionales. *

*Uno de los factores más valorados es el ecosistema de innovación del país, que ha fomentado la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas privadas. Estas sinergias han dado lugar a proyectos aplicados en sectores como la salud, movilidad, energía y administración pública, donde España ha demostrado una capacidad rápida de adopción tecnológica comparada con sus pares europeos. *

*Además, las políticas públicas orientadas a la digitalización —incluyendo incentivos fiscales, subvenciones a pymes para modernización tecnológica, y estímulos a la inversión extranjera en IA— han sido consideradas por el estudio como un motor adicional para el avance competitivo del país. Los expertos señalan que este enfoque ha permitido atraer talento global y consolidar centros punteros en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. *

*La séptima posición de España en el ranking global sitúa al país por delante de grandes economías europeas y de otros competidores internacionales. Aunque todavía lejos de las posiciones dominadas por Estados Unidos y China —que encabezan el listado gracias a su liderazgo tecnológico e inversiones masivas—, esta clasificación es un reconocimiento a la progresión sostenida del país en un campo estratégico para la economía del futuro. *

*Analistas subrayan que consolidar esta posición requerirá mantener el ritmo de inversión pública y privada, así como potenciar la formación continua de profesionales para cubrir la demanda creciente de expertos en IA, datos y ciberseguridad. Con la evolución constante de la tecnología, la competencia global en este ámbito sigue siendo feroz, pero España ha demostrado que puede ocupar un lugar destacado en la vanguardia digital. *

Puntos clave del informe de competitividad en IA

España ocupa la séptima posición global en competitividad en IA al término de 2025.

Crecimiento de startups y proyectos empresariales basados en IA.

Incremento de programas de formación especializados en tecnologías avanzadas.

Colaboración entre universidades, empresas y centros de investigación.

Políticas públicas e incentivos que han impulsado el ecosistema tecnológico.

El avance de España hasta la séptima posición en competitividad en inteligencia artificial al cierre de 2025 demuestra que el país está consolidando un ecosistema tecnológico sólido y dinámico. Aunque aún hay brecha respecto a las superpotencias tecnológicas, la combinación de políticas públicas estratégicas, inversión en talento y colaboración empresarial coloca a España en una posición favorable para seguir creciendo en el competitivo mapa global de IA.