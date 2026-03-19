En un golpe estratégico contra la radicalización online, el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), ha impulsado la eliminación de 11.300 archivos de audio de contenido terrorista. La operación, coordinada por Europol, pone el foco en una de las herramientas de propaganda más difíciles de detectar: los discursos y cánticos yihadistas alojados en plataformas digitales.

El éxito de la iniciativa española

La campaña, denominada Referral Action Day (RAD), se desarrolló entre febrero y marzo de 2026 con la participación de trece países europeos. El balance final arroja cifras que sitúan a España a la vanguardia de la ciberseguridad antiterrorista:

Eficacia operativa: Se retiraron un total de 17.300 direcciones en 40 plataformas; el 65% de estas eliminaciones fueron fruto directo de la iniciativa de las autoridades españolas.

Se retiraron un total de 17.300 direcciones en 40 plataformas; el fueron fruto directo de la iniciativa de las autoridades españolas. Diversidad de plataformas: El contenido estaba oculto en 22 sitios distintos, que van desde redes sociales convencionales hasta repositorios de archivos y portales de audio menos conocidos.

El desafío de moderar el sonido

Interior ha advertido que el contenido sonoro presenta una complejidad técnica superior a las imágenes o vídeos. Su detección no depende de algoritmos visuales sencillos, sino que requiere conocimientos lingüísticos especializados y un análisis del contexto que permita diferenciar un elemento cultural de una pieza de captación.

Esta dificultad técnica es aprovechada por las redes terroristas para que sus mensajes permanezcan accesibles durante periodos prolongados sin ser detectados por los sistemas automáticos de las plataformas.

‘Nasheeds’: La música como arma psicológica

Entre el material retirado destacan los ‘nasheeds’ (cánticos yihadistas) y discursos de líderes terroristas. La importancia de esta purga radica en el uso emocional de la música:

Puerta de entrada: Las canciones se perciben inicialmente como elementos «inspiracionales» o culturales, atrayendo a audiencias más amplias que los discursos ideológicos explícitos. Refuerzo narrativo: Se utilizan como herramientas psicológicas para generar respuestas emocionales intensas y glorificar la violencia. Captación: Funcionan como el primer paso para introducir a los usuarios en ecosistemas extremistas más cerrados.

«Frente a los discursos explícitos, las piezas musicales pueden percibirse como elementos culturales, convirtiéndose en una vía de entrada para audiencias más jóvenes», señala el CITCO.

Cooperación internacional bajo el marco EMPACT

Esta acción se enmarca en la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Penales (EMPACT), el pilar de la colaboración policial en la UE. España subraya que la clave del éxito ha sido la colaboración efectiva entre instituciones y la disposición de las propias plataformas digitales para actuar rápidamente una vez detectado el contenido ilegal. Con este movimiento, se busca cerrar una de las brechas de seguridad más explotadas por los radicalismos violentos en la red.