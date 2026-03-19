La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su «rotunda condena» al ataque sufrido por Irán en sus infraestructuras gasísticas. En una entrevista en ‘Los Desayunos de RTVE’ recogida por la Agencia EFE, Montero ha calificado la situación de «extrema gravedad» y ha advertido de que la escalada bélica amenaza con desestabilizar no solo la seguridad regional, sino también la economía europea.

La postura de España: «No a la guerra»

Montero ha alineado su discurso con el del presidente Pedro Sánchez, quien se encuentra en Bruselas participando en el Consejo Europeo. La vicepresidenta ha subrayado que España mantendrá una posición firme en defensa de la legalidad internacional y del cese inmediato de las hostilidades.

Para el Ejecutivo español, el bombardeo de infraestructuras energéticas supone cruzar una línea roja que pone en riesgo el suministro global y la seguridad de las poblaciones civiles en todo el Golfo Pérsico.

«Estamos ante una escalada que nadie sabe dónde puede terminar. España va a trabajar en el marco de la Unión Europea para frenar esta deriva belicista», ha afirmado la ministra.

Impacto en la economía y la inflación

Como responsable de la cartera de Hacienda, Montero ha mostrado su preocupación por el impacto directo que este conflicto tiene ya en los mercados energéticos. El ataque al mayor yacimiento de gas del mundo y las represalias en Qatar y Arabia Saudí han provocado una reacción inmediata:

Precios de la energía: El repunte del crudo y del gas natural amenaza con frenar la senda de descenso de la inflación en España.

El repunte del crudo y del gas natural amenaza con frenar la senda de descenso de la inflación en España. Estabilidad presupuestaria: La vicepresidenta ha reconocido que el Gobierno monitoriza de cerca la situación para evaluar si son necesarias nuevas medidas de protección para los sectores más vulnerables ante el encarecimiento de la energía.

La vicepresidenta ha reconocido que el Gobierno monitoriza de cerca la situación para evaluar si son necesarias nuevas medidas de protección para los sectores más vulnerables ante el encarecimiento de la energía. Intereses europeos: Montero ha recordado que la autonomía estratégica de Europa depende de la estabilidad en estas regiones, por lo que la «pasividad» no es una opción para los Veintisiete.

Mensaje a la comunidad internacional

La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a la contención de todas las partes, pero ha sido especialmente crítica con las acciones que vulneran la soberanía de los Estados y las normas básicas de las Naciones Unidas. Ha insistido en que el Gobierno español no escatimará esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto se convierta en una «guerra económica a gran escala», como ya ha amenazado Teherán.

Esta comparecencia refuerza la estrategia de Madrid de liderar el bloque europeo que aboga por la diplomacia frente a la intervención militar, en un momento en que la tensión entre las grandes potencias y los actores regionales del Golfo ha alcanzado su punto más crítico en décadas.