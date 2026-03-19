En lo que ha sido calificado como un «día histórico para las familias», el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha promulgado este miércoles una ambiciosa ley que impone restricciones severas al uso de redes sociales por parte de menores. La normativa, que integra el nuevo Estatuto Digital de la Infancia y la Adolescencia, busca erradicar la adicción digital infantil y combatir cifras alarmantes de criminalidad en la red.

Un freno a la explotación y el abuso

Durante el acto de firma, el mandatario brasileño aportó datos estremecedores para justificar la urgencia de la medida: uno de cada cinco adolescentes de entre 17 y 19 años en Brasil ha sido víctima de explotación o abuso sexual en el entorno digital. Lula fue tajante al advertir que la impunidad en internet ha terminado.

«Lo que es un crimen en el mundo real, también lo es en el ambiente digital. Los responsables enfrentarán todo el peso de la ley», afirmó el líder progresista.

Los pilares de la nueva legislación

La ley, fruto de tres años de debate legislativo y presión de la sociedad civil, obliga a las gigantes tecnológicas a implementar cambios estructurales en su funcionamiento dentro del país:

Verificación de edad: Las plataformas deben adoptar sistemas «confiables» para asegurar que los usuarios cumplen con la edad mínima.

Las plataformas deben adoptar sistemas «confiables» para asegurar que los usuarios cumplen con la edad mínima. Autorización parental: Los menores solo podrán registrarse en redes sociales con el consentimiento expreso de sus padres, quienes dispondrán de herramientas para fiscalizar el uso de la cuenta.

Los menores solo podrán registrarse en redes sociales con el consentimiento expreso de sus padres, quienes dispondrán de herramientas para fiscalizar el uso de la cuenta. Protección de datos: Se exige el nivel máximo de blindaje para la información personal de niños y adolescentes.

Se exige el nivel máximo de blindaje para la información personal de niños y adolescentes. Veto a contenidos nocivos: Queda prohibido el envío algorítmico de contenido pornográfico, violento, juegos de azar o publicidad de productos prohibidos (armas, alcohol y tabaco) hacia cuentas de menores.

El desafío de la implementación

El gran reto de esta norma reside en la verificación técnica de la edad, un punto que ha generado debates globales y que Brasil pretende liderar con esta reglamentación. El Gobierno busca reducir no solo los riesgos de abuso, sino también la explotación comercial de menores y la exposición a retos virales que, según advirtió el presidente, han llegado a costar vidas en el país.

Esta «cruzada digital» brasileña se alinea con movimientos similares en otros países, donde el debate sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años y la manipulación de los algoritmos está marcando la agenda política de 2026. Con esta firma, Brasil se sitúa a la vanguardia de la regulación de las Big Tech en América Latina, priorizando la salud mental y la integridad física de las nuevas generaciones sobre los beneficios comerciales de las plataformas.