El Gobierno de España ha ordenado el regreso de su legación diplomática a Irán. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que el embajador Antonio Sánchez-Benedito reabrirá las instalaciones en Teherán de forma inminente, poniendo fin al cierre preventivo decretado el pasado mes de marzo.

Una ventana de dos semanas para la paz

La decisión de Exteriores responde al reciente acuerdo de alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán. Esta pausa en las hostilidades representa un respiro tras la escalada bélica que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre territorio iraní.

Albares, en declaraciones previas a su comparecencia en el Congreso, ha subrayado que España busca aprovechar este «paréntesis» para trabajar en favor de una solución negociada:

«Esperamos que en estas dos semanas todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día. Queremos impulsar el esfuerzo por la paz desde todos los vectores posibles».

Balance de la evacuación

La embajada española fue evacuada el pasado 7 de marzo ante la inseguridad provocada por los ataques aéreos. Durante ese proceso, el servicio diplomático facilitó la salida de todos los ciudadanos españoles que manifestaron su deseo de abandonar el país.

Actualmente, la situación de la colonia española es la siguiente:

Evacuados: La gran mayoría de los residentes tras el estallido del conflicto.

La gran mayoría de los residentes tras el estallido del conflicto. Permanentes: Unos 130 ciudadanos nacionales decidieron, de forma voluntaria, permanecer en Irán a pesar de los riesgos.

Cronología del conflicto en 2026

28 de febrero: Inicio de los bombardeos por parte de EE.UU. e Israel. 7 de marzo: Cierre oficial de la Embajada de España en Teherán y evacuación de civiles. 9 de abril: Anuncio de reapertura aprovechando el cese de hostilidades temporal.

Con este movimiento, España se posiciona como uno de los primeros países de la Unión Europea en normalizar su actividad diplomática en la zona, apostando por la desescalada en un momento crítico para la estabilidad de Oriente Medio.