El Arzobispado de Tarragona ha confirmado este miércoles que el Tribunal de la Rota en Madrid mantiene abierta una investigación contra Norbert Miracle, exrector de El Vendrell y del Seminario Interdiocesano de Cataluña, por presuntos abusos sexuales cometidos contra dos menores a finales de los años 90 y principios de los 2000.

La investigación surge a raíz de las denuncias presentadas por dos hombres en septiembre de 2025. Una de las víctimas ha sido identificada como José Ruiz, actual concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Reus y exmiembro de Vox, quien tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos en el Seminario Menor de Tarragona.

El proceso canónico ante la prescripción civil

Debido a que los hechos han prescrito para la justicia civil, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, activó los protocolos eclesiásticos internos:

Se notificó el caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano.

en el Vaticano. El caso ha sido derivado al Tribunal de la Rota en Madrid para su resolución.

en Madrid para su resolución. El Arzobispado asegura mantener un contacto permanente con los denunciantes para ofrecer acompañamiento.

Medidas cautelares y antecedentes

A la espera de una resolución definitiva, se han impuesto estrictas medidas cautelares contra Miracle:

Prohibición total de ejercer cualquier cargo pastoral. Veto a dar clases o mantener contacto con seminaristas. Su actividad religiosa queda limitada exclusivamente a oficiar misa en su localidad natal, Torredembarra.

Un perfil reincidente: Norbert Miracle, quien llegó a ser portavoz de la Conferencia Episcopal Tarraconense, no es ajeno a los tribunales eclesiásticos. El año pasado ya fue condenado por abuso de poder con connotaciones sexuales tras la denuncia de siete seminaristas adultos.

Esta nueva investigación agrava la situación del sacerdote, enfrentándolo ahora a acusaciones que involucran a menores de edad bajo su tutela en instituciones formativas de la Iglesia.