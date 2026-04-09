La escudería de Silverstone busca reducir el periodo de «gardening» del exdirector de Audi para que el ingeniero británico se centre exclusivamente en el desarrollo técnico del monoplaza tras un inicio de temporada convulso

El plan de Aston Martin para reestructurar su cúpula directiva y optimizar el rendimiento de su departamento técnico sigue quemando etapas. La formación británica mantiene firme su hoja de ruta para «liberar» a Adrian Newey de la duplicidad de cargos que ostenta actualmente, permitiendo que el reputado ingeniero concentre sus esfuerzos en revertir el complejo inicio de temporada que atraviesa Fernando Alonso. El movimiento clave para alcanzar esta estabilidad organizativa tiene nombre propio: Jonathan Wheatley.

A pesar de que la escudería emitió inicialmente un comunicado descartando los rumores sobre esta operación, las últimas informaciones apuntan a un avance definitivo. El objetivo de Lawrence Stroll es paliar la inestabilidad detectada en los primeros compases del campeonato y dotar al equipo de una estructura técnica y administrativa plenamente diferenciada.

Ausencias significativas y reorganización en pista

La necesidad de contar con Newey centrado en la evolución del coche se ha hecho evidente tras sus ausencias en citas clave del calendario. El ingeniero no estuvo presente en el Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial 2026, ni tampoco en la tercera cita, el Gran Premio de Japón. Estas ausencias se produjeron de forma consecutiva a la sorpresiva salida de Jonathan Wheatley de su anterior equipo, Audi Revolut F1, el pasado 20 de marzo.

Durante el fin de semana en Suzuka, la inestabilidad organizativa de Aston Martin fue notable, a pesar de que tanto el equipo como Honda mostraron su satisfacción por las mejoras introducidas en el monoplaza. La falta de un director de equipo fijo en el circuito generó interrogantes que los directivos de la formación de Silverstone intentaron sortear. Mike Krack, Director de Operaciones en Pista, evitó pronunciarse sobre la situación de Wheatley durante la conferencia de prensa en Japón, apelando a la concentración necesaria para la carrera de su socio motorista.

Por su parte, Pedro de la Rosa, embajador de la marca, afirmó ante los micrófonos de Sky F1 la satisfacción del equipo con la estructura actual y el liderazgo de Adrian Newey, aunque no descartó la incorporación de Wheatley a largo plazo, limitándose a señalar que no se produciría «en un futuro inmediato».

Fecha clave: después de las vacaciones de verano

Sin embargo, la situación ha experimentado un giro relevante. Los rumores en el «paddock» indican que Aston Martin habría logrado reducir el periodo de «gardening leave» (la cláusula de no competencia) de Wheatley tras su salida de Audi. El exdirector del equipo germano se encuentra actualmente de baja remunerada y su incorporación efectiva a la disciplina de Silverstone estaría prevista para después de las vacaciones de verano.

Hasta que se produzca este desembarco oficial, Newey mantendrá formalmente el cargo de director del equipo, si bien su ausencia física en las carreras obligará a una gestión compartida. Durante este periodo de transición, Lawrence Stroll y Mike Krack asumirán el mando directo en la pista. Con este movimiento, Aston Martin busca resolver no solo sus carencias técnicas, sino también una situación organizativa que se ha tornado complicada en este arranque de 2026.