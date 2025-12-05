La selección española ya conoce a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de 2026. El sorteo ha situado a España en el Grupo H, donde se enfrentará a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, un camino que combina un rival histórico de primer nivel con dos selecciones, en teoría, más asequibles.

El gran obstáculo para La Roja será Uruguay. La selección charrúa, con dos Copas del Mundo en su palmarés, mantiene su carácter competitivo intacto pese a no atravesar su mejor momento deportivo. La presencia de figuras como Federico Valverde y la dirección de Marcelo Bielsa convierten a los uruguayos en un rival especialmente exigente, que además será el último adversario de España en esta fase.

Por su parte, Arabia Saudí y Cabo Verde parten como las selecciones más débiles del grupo, aunque España no deberá confiarse si quiere asegurar su pase a la siguiente ronda sin complicaciones.

Fechas y posibles sedes

España disputará sus dos primeros partidos el 15 y el 21 de junio, en Atlanta o Miami, mientras que el último encuentro de la fase de grupos, precisamente ante Uruguay, tendrá lugar el 26 de junio, en Guadalajara o Houston. El calendario definitivo con los horarios y sedes concretas se dará a conocer este sábado por parte de la FIFA.

El debut de La Roja será ante Cabo Verde, en el quinto día de competición.

Posibles cruces en la siguiente fase

El puesto final en el grupo será clave. Si España termina segunda, podría cruzarse con Argentina en los dieciseisavos de final, lo que supondría un enfrentamiento de máxima dificultad en una fase temprana del torneo. En cambio, si logra el liderato, su recorrido se presentaría más favorable, con rivales teóricamente más accesibles como Austria, Argelia o Jordania.

El mismo objetivo tendrá Argentina: evitar un cruce prematuro con la selección española.

Otros grupos destacados

El sorteo también ha dejado emparejamientos muy atractivos, como:

Portugal y Colombia

Brasil y Marruecos

Inglaterra y Croacia

Francia y Noruega, con el esperado duelo entre Mbappé y Haaland

Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

Un Mundial histórico

El partido inaugural se jugará el 11 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica. Será la tercera vez que este estadio acoge un partido de apertura de un Mundial, tras 1970 y 1986.

Este torneo será el primer Mundial con 48 equipos, repartidos en 12 grupos, y se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con sedes en México (3), Canadá (2) y Estados Unidos (11).

Grupo H – Rivales de España