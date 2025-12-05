El presidente de Estados Unidos se deshace en elogios hacia el combinado nacional de Luis de la Fuente, protagonista absoluto del prólogo y el epílogo del sorteo del Mundial 2026.

El epílogo del sorteo del Mundial 2026 estuvo protagonizado, al igual que el prólogo, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense se dio un baño de masas en el Kennedy Center de Washington, en un evento que se convirtió en un gran show con su participación.

A su llegada, Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA —la primera vez que se entrega este galardón— y, a su salida, se dirigió a los medios para dejar una valoración sobre el papel que tendrá la selección española en el próximo Mundial.

«Es sin duda una de las favoritas», aseguró Trump al ser preguntado en la alfombra roja. «Son un gran equipo, siempre lo han sido. Soy un gran fan de España. Me encanta el país. Diría que tienen muchas posibilidades de ganar el Mundial«, añadió.

El Premio de la Paz y el Discurso de la FIFA

La presencia de Trump en los prolegómenos del sorteo estuvo marcada por la entrega del premio de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El presidente estadounidense se dirigió al mundo con la medalla colgada al cuello, agradecido y emocionado por el futuro campeonato.

En su discurso de aceptación, Trump destacó sus acciones en política exterior:

«Es uno de los grandes honores de mi vida. Más allá de las palabras quiero decir que hemos salvado más de 10.000 vidas en Congo. Lo hemos podido hacer también en India y Pakistán. Hemos parado guerras antes de que empezaran… Es un gran honor estar aquí.»

Además, elogió a Infantino por su gestión y los logros de la FIFA, como no subir el precio de las entradas.

Trump finalizó su intervención con un mensaje de carácter político, destacando el trabajo de coordinación entre los tres países anfitriones y atribuyéndose el mérito de hacer del mundo «un lugar seguro»:

«Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar. Ha sido excepcional. Quiero dar las gracias a todos los que hemos conseguido que el mundo sea un lugar seguro. Hace un año el mundo no estaba así y lo hemos conseguido gracias a mi liderazgo.»

Tras la configuración de los grupos, Trump abandonó el centro junto a Infantino, cerrando con sus clásicos pasos de baile al ritmo de YMCA.