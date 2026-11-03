El Espanyol – Deportivo de La Coruña se juega el sábado 7 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga.
- Partido: Espanyol – Deportivo de La Coruña
- Competición: LaLiga, jornada 12
- Fecha: sábado 7 de noviembre
- Hora: 16:15 (hora peninsular)
- Canal de TV: DAZN LaLiga
- Estadio: RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)
El RCDE Stadium acogerá el enfrentamiento entre el Espanyol y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El Espanyol llega a este partido en la 14ª posición, con 11 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 14. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Deportivo de La Coruña ocupa el 8º lugar con 14 puntos, también en 11 partidos, con 15 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.
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Así llegan los equipos
- Espanyol: 14º con 11 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-D-E-D)
- Deportivo de La Coruña: 8º con 14 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-D-E)
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