El Espanyol – Deportivo de La Coruña se juega el sábado 7 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga.

Partido: Espanyol – Deportivo de La Coruña

Espanyol – Deportivo de La Coruña Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)

El RCDE Stadium acogerá el enfrentamiento entre el Espanyol y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. El Espanyol llega a este partido en la 14ª posición, con 11 puntos tras 11 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 14. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Por su parte, el Deportivo de La Coruña ocupa el 8º lugar con 14 puntos, también en 11 partidos, con 15 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Espanyol: 14º con 11 puntos en 11 partidos (13 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-D-E-D)

Deportivo de La Coruña: 8º con 14 puntos en 11 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-E-D-E)

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