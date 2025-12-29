Las largas colas en el paso fronterizo del Tarajal continúan siendo una constante para quienes intentan entrar en Ceuta desde Marruecos. Este sábado se han vuelto a registrar esperas que alcanzan hasta las seis horas, una situación que se repite prácticamente a diario y que sigue sin visos de solución.

Mientras que la salida desde Ceuta, tanto a pie como en vehículo, se resuelve en un tiempo aproximado de entre 30 y 45 minutos, el verdadero colapso se produce en el sentido contrario. Las obras que actualmente se desarrollan en la zona están provocando importantes retrasos, una problemática que ya ha sido puesta en conocimiento del Defensor del Pueblo.

Las colas, descritas por los usuarios como “infernales”, se prolongan durante horas en condiciones poco favorables, generando un clima de creciente malestar entre los ciudadanos afectados. Lejos de mejorar, el escenario se vuelve cada vez más preocupante.

Queja elevada al Defensor del Pueblo sin respuesta

A comienzos de este mes, la Asociación de Usuarios de la Frontera del Tarajal–Bab Sebta trasladó formalmente una denuncia al Defensor del Pueblo en nombre de cientos de ceutíes que cruzan a diario la frontera y que padecen, según denuncian, una situación inhumana.

En el escrito, su presidente, Hamadi Amar, alertaba de esperas medias de seis horas bajo condiciones extremas, tanto de calor como de frío, sin acceso a agua potable, aseos ni asistencia humanitaria, además de una evidente falta de organización en el control fronterizo. A día de hoy, dicha queja sigue sin recibir respuesta oficial.

Una mini-OPE marcada por el caos

Durante estas fiestas navideñas, la situación se ha visto agravada por una mini Operación Paso del Estrecho (OPE), lo que ha provocado que numerosos ciudadanos quedaran atrapados durante horas en la explanada fronteriza al regresar a sus países de origen.

Este incremento puntual del tránsito ha generado incidencias no solo en Ceuta, sino también en Algeciras, evidenciando una vez más las deficiencias estructurales del paso fronterizo y la necesidad urgente de medidas que alivien una situación que afecta directamente a la dignidad y seguridad de los viajeros.