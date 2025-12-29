El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a los ministros la elaboración de medidas sociales de alto impacto que puedan aplicarse sin necesidad de tramitación parlamentaria. El objetivo es recuperar protagonismo político y fortalecer la imagen del Ejecutivo en un contexto marcado por el inicio del nuevo ciclo electoral de 2026.

Según fuentes del Gobierno, Sánchez ha pedido propuestas “disruptivas”, claramente identificables con la acción del Ejecutivo y con capacidad para conectar de forma directa con la ciudadanía. Estas iniciativas deberán apoyarse en competencias propias del Consejo de Ministros o en desarrollos normativos que no requieran la aprobación del Congreso de los Diputados, dada la compleja aritmética parlamentaria actual.

El encargo se produce en un momento en el que el Ejecutivo busca recuperar la iniciativa política tras varios meses de bloqueo legislativo y desgaste institucional. Desde Moncloa consideran clave reforzar el perfil social del Gobierno mediante acciones concretas que puedan ponerse en marcha a corto plazo y cuyos efectos sean perceptibles para amplias capas de la población.

Entre los ámbitos prioritarios que se barajan figuran la vivienda, la protección social, el empleo y el refuerzo de servicios públicos, aunque no han trascendido aún medidas concretas. La intención es que estas iniciativas contribuyan a marcar la agenda política y a consolidar un relato de gestión activa frente a la oposición.

El presidente ha subrayado la necesidad de que las propuestas tengan una comunicación clara y eficaz, de modo que sean fácilmente reconocibles por la ciudadanía como políticas impulsadas directamente por el Gobierno. Con ello, el Ejecutivo aspira a afrontar el nuevo escenario político con mayor impulso y cohesión interna.