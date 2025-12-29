El AD Ceuta afronta con serenidad el futuro inmediato de Marcos Fernández, después de que en las últimas semanas hayan surgido informaciones sobre el interés de varios clubes europeos en el delantero, cuyo pase pertenece al Espanyol. Sus cinco goles y su notable crecimiento esta temporada no han pasado desapercibidos, aunque en el club caballa transmiten calma y confianza en que no habrá movimientos inesperados a corto plazo.

Pese a ello, la dirección deportiva se mantiene atenta al mercado ante cualquier escenario fuera de su control, ya que la decisión final sobre el jugador dependerá del club perico. En paralelo, el Ceuta continúa rastreando opciones para reforzar “dos o tres posiciones”, siempre dentro de un margen económico muy limitado.

La tranquilidad se refuerza con las palabras de José Juan Romero, quien conoce a Marcos Fernández desde su etapa formativa y ha encontrado en el Ceuta el contexto ideal para potenciarlo. El técnico considera al atacante mucho más que un simple finalizador, destacando su capacidad para participar en todas las fases del juego.

“Marcos es jugador del Espanyol y no creo que quieran moverlo porque tienen una joya. A él le está viniendo muy bien el Ceuta y al Ceuta le está viniendo muy bien Marcos. No contemplamos un escenario en el que no esté, y ojalá no haya ninguna novedad”, explicó Romero en una entrevista concedida a Muchodeporte. El entrenador fue más allá al valorar su potencial: “Me parece una bestialidad de delantero. Si las lesiones le respetan, es un jugador de nivel top para el fútbol de élite”.

En lo deportivo, el Ceuta cierra el año con 29 puntos, una cifra que supera ampliamente las expectativas iniciales tras un arranque complicado con tres derrotas consecutivas. “En verano no esperábamos esto. Hubo más pesimismo que optimismo, pero el equipo cambió y estas son las Navidades de las que más orgulloso me siento en una primera vuelta”, reconoció Romero, quien también subrayó la sólida relación que mantiene con el presidente y el director deportivo.

Respecto al mercado de invierno, el técnico fue claro: “Somos el penúltimo en límite salarial. Puede haber alguna salida y alguna entrada, siempre ajustándonos a las normas. Hay posiciones sin sustituto y la competición es muy larga. Si sale alguien, intentaremos reforzar dos o tres puestos”.

Por último, Romero habló de su futuro con naturalidad y ambición contenida. “Mi sueño es mantener al Ceuta por encima de todo. Después, entrenar en Primera sería el siguiente objetivo. Ojalá algún día sentarme en el Villamarín, aunque sea un ratito. Pero lo máximo sería ver al Ceuta en Primera”.