La empresa Radiant recibe el visto bueno del Departamento de Energía para iniciar las pruebas de potencia de Kaleidos, un sistema compacto diseñado para operar en zonas remotas y misiones críticas

La industria energética estadounidense ha alcanzado un hito regulatorio y tecnológico que podría transformar la generación eléctrica en entornos aislados. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha otorgado la aprobación del Análisis de Seguridad Documentado Preliminar (PDSA) a la compañía Radiant para su microreactor Kaleidos. Este permiso, el primero concedido bajo la nueva vía de autorización para pruebas a plena potencia, despeja el camino para que el dispositivo inicie su funcionamiento este mismo verano en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Idaho.

Un diseño compacto para la autonomía energética

Frente al modelo tradicional de grandes centrales nucleares que requieren décadas de planificación e infraestructuras colosales, el microreactor Kaleidos apuesta por la versatilidad y la movilidad. Su principal característica es un tamaño reducido que permite su transporte íntegro en la caja de un camión, facilitando su despliegue en cualquier punto del planeta.

Este sistema ha sido concebido para suministrar electricidad de manera continua y fiable en ubicaciones donde la red convencional es inexistente o inestable. Entre sus aplicaciones principales destacan el apoyo a bases militares remotas, la asistencia en misiones humanitarias en zonas de difícil acceso y el soporte a infraestructuras críticas en regiones aisladas. Asimismo, su diseño contempla un potencial uso en futuras misiones espaciales.

Hito regulatorio en el Laboratorio Nacional de Idaho

El proceso de validación superado por Radiant consta de tres fases de autorización nuclear. Con la validación de esta segunda etapa —denominada internamente como DARK (DOE Authorization Request for Kaleidos)—, la empresa se sitúa a un solo trámite de la puesta en marcha definitiva. Las pruebas de potencia se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Innovación en Reactores (NRIC), específicamente dentro de las instalaciones DOME del Laboratorio Nacional de Idaho.

Desde este centro de investigación, referente mundial en tecnología nuclear aplicada, se ha subrayado que la infraestructura DOME es esencial para demostrar la viabilidad de prototipos de primera generación bajo estrictos controles de seguridad. La agilidad en la tramitación administrativa de este proyecto ha sido destacada por la responsable nuclear de Radiant, quien afirma que los sistemas nucleares avanzados pueden progresar con rapidez sin menoscabar las garantías de seguridad.

El auge de la energía nuclear modular

El proyecto Kaleidos se encuadra en una tendencia global creciente: los pequeños reactores modulares (SMR) y microreactores. Estas unidades se presentan como una alternativa descentralizada y escalable frente a la energía nuclear convencional. Sus ventajas competitivas residen en un despliegue rápido, un bajo mantenimiento y la capacidad de generar energía limpia sin emisiones de carbono.

De cumplirse los plazos previstos, Kaleidos se convertirá en el primer microreactor autorizado para operar a plena potencia bajo el nuevo marco regulatorio del Gobierno estadounidense. Este avance no solo consolida la posición de Radiant, sino que establece un precedente para todo el ecosistema de empresas que desarrollan tecnologías similares, marcando un antes y un después en la resiliencia energética y la industria nuclear emergente.