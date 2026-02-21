Los hermanos Duffer apuestan por ‘Algo terrible está a punto de suceder’, una producción que se aleja de la nostalgia ochentera para explorar un suspense perturbador inspirado en los grandes clásicos del cine

El fenómeno de ‘Stranger Things’ ha marcado un antes y un después en la historia de Netflix. Tras cinco temporadas de éxito global, la ficción que encumbró a personajes como Once se ha despedido dejando una huella imborrable en la cultura popular. Sin embargo, sus responsables no han tardado en mover ficha. Los hermanos Duffer ya tienen listo su próximo proyecto para la plataforma, y el cambio de registro es absoluto: de la aventura juvenil y la nostalgia de los ochenta pasan a un relato mucho más oscuro, retorcido y adulto.+2

Una boda convertida en pesadilla

Bajo el inquietante título de ‘Algo terrible está a punto de suceder’, esta nueva serie de terror psicológico tiene fijada su fecha de estreno para el próximo 26 de marzo. La trama se centra en Rachel y Nicky, una pareja interpretada por Camila Morrone y Adam DiMarco, quienes se encuentran a tan solo una semana de contraer matrimonio.

Lo que en teoría debería representar el periodo más feliz de sus vidas deriva, según avanza la premisa, en una auténtica pesadilla. La narrativa busca subvertir las expectativas del espectador, transformando los preparativos nupciales en un escenario de tensión constante y desasosiego.

Inspiración en los clásicos del género

La serie cuenta con Haley Z. Boston como creadora, quien ha reconocido abiertamente las influencias que han moldeado esta producción. El proyecto bebe directamente de obras maestras del cine de terror como ‘Carrie’ y ‘La semilla del diablo’, buscando recuperar ese aroma perturbador de los grandes clásicos.

La propuesta se define por una combinación de elementos que prometen mantener al espectador en vilo:

Tensión atmosférica: Un suspense que busca dejar al público sin respiración.

Un suspense que busca dejar al público sin respiración. Humor absurdo: Pinceladas de comedia negra que contrastan con la gravedad de los hechos.

Pinceladas de comedia negra que contrastan con la gravedad de los hechos. Puro suspense: Una estructura diseñada para alimentar la incertidumbre hasta el final.

Incógnitas sobre su continuidad

A pesar de la expectación generada, Netflix y los productores mantienen cierta cautela respecto a los detalles técnicos y el futuro de la ficción. Por el momento, no se ha revelado el número total de episodios que compondrán esta primera entrega.

Asimismo, la posibilidad de una segunda temporada permanece en el aire, supeditada, como es habitual en la industria, a la acogida del público y a si la serie logra cumplir con las altas expectativas de audiencia tras el legado dejado por los Duffer con su anterior éxito. Lo que es seguro es que el 26 de marzo los suscriptores de la plataforma se enfrentarán a una propuesta radicalmente diferente a todo lo que los creadores habían presentado hasta la fecha.