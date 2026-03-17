El sorteo de Eurojackpot vuelve a repartir ilusión en toda Europa este martes 17 de marzo de 2026. Este juego, comercializado en España por la ONCE, destaca por ofrecer botes gigantescos que pueden alcanzar los 120 millones de euros, convirtiéndose en uno de los sorteos más atractivos para quienes buscan un premio capaz de cambiarles la vida.

La combinación ganadora y los dos soles correspondientes a esta noche se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la validación de los datos por parte de la entidad organizadora.

Resultado del Eurojackpot de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Combinación ganadora (5 números): 12 – 13 – 16 – 17 – 37

12 – 13 – 16 – 17 – 37 Soles (2 números): 04 – 11

¿Cómo participar y qué puedes ganar?

El Eurojackpot es un sorteo de carácter europeo que ofrece mayores probabilidades de obtener premios de primera categoría en comparación con otros juegos similares. Para participar, solo tienes que seguir estos pasos:

Apuesta sencilla: Debes seleccionar cinco números de una tabla del 1 al 50 y dos soles de una tabla del 1 al 12. El precio de cada apuesta es de 2 euros .

Debes seleccionar cinco números de una tabla del 1 al 50 y dos soles de una tabla del 1 al 12. El precio de cada apuesta es de . Categorías de premios: Existen 12 categorías de premios diferentes. Para llevarse el gran bote, es necesario acertar los cinco números y los dos soles (5+2).

Existen 12 categorías de premios diferentes. Para llevarse el gran bote, es necesario acertar los cinco números y los dos soles (5+2). Botes: El bote mínimo garantizado en cada sorteo es de 10 millones de euros.

Información sobre cobros y caducidad

Si la suerte te ha acompañado en el sorteo de este martes, recuerda los procedimientos oficiales para reclamar tu premio:

Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los puntos de venta autorizados de la ONCE, en los Centros ONCE o en las entidades bancarias colaboradoras, dependiendo de la cuantía del premio. Seguridad y confidencialidad: Para premios de gran importe, se recomienda acudir a las sedes oficiales o entidades bancarias para garantizar una gestión segura. Fecha de caducidad: Ten en cuenta que los premios de Eurojackpot tienen un periodo de caducidad determinado por la normativa de la ONCE. Asegúrate de comprobar tu boleto y reclamar tu premio antes de que expire el plazo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita la ONCE tras el escrutinio oficial del sorteo.