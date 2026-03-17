La Bonoloto vuelve a poner en juego un atractivo bote este martes 17 de marzo de 2026. En plena jornada semanal, el sorteo diario gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ofrece a los miles de participantes una nueva oportunidad de transformar su economía con una pequeña inversión y la ilusión de acertar la combinación ganadora.

La combinación premiada, así como el número complementario y el reintegro, se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice el escrutinio oficial y la validación de los datos por parte de la entidad organizadora.

Resultado de la Bonoloto de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Combinación ganadora: 4 – 11 – 13 – 22 – 39 – 43

4 – 11 – 13 – 22 – 39 – 43 Número complementario: 36

36 Reintegro: 09

¿Cómo participar y comprobar tu apuesta?

La Bonoloto se ha consolidado como uno de los juegos favoritos de los españoles gracias a su accesibilidad y sencillez. Para participar, solo necesitas seleccionar seis números en una tabla del 1 al 49.

Apuesta sencilla: Puedes validar hasta un máximo de ocho apuestas por boleto.

Puedes validar hasta un máximo de ocho apuestas por boleto. Apuesta múltiple: Permite marcar más de seis números (hasta un máximo de once en un mismo bloque), lo que aumenta considerablemente las probabilidades de premio, aunque con un coste mayor.

Recuerda que el precio de cada apuesta es de 0,50 euros, siendo obligatorio validar un mínimo de dos apuestas (un total de 1 euro) para participar en el sorteo.

Información sobre cobros y caducidad

Si has tenido la fortuna de resultar premiado en el sorteo de este martes, ten en cuenta las siguientes pautas:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes solicitar el cobro en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro de manera segura. Fecha de caducidad: Todos los premios tienen una validez de 90 días naturales a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.