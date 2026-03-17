El sorteo de Euromillones vuelve a centrar todas las miradas este martes 17 de marzo de 2026. Como cada martes y viernes, el sorteo más importante a nivel europeo gestionado en España por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) pone en juego botes millonarios que pueden cambiar la vida de cualquier participante en cuestión de segundos.

La combinación ganadora, las estrellas y el código premiado de ‘El Millón’ se actualizarán en este espacio en cuanto finalice el sorteo oficial y se proceda a la validación de los datos por parte de los organismos reguladores.

Resultado de Euromillones de hoy, martes 17 de marzo de 2026

Combinación ganadora: 05 – 17 – 28 – 33 – 41

Estrellas: 03 – 09

El Millón (Código): ZRM13476

¿Cómo participar y comprobar tu apuesta?

Participar en Euromillones es sencillo y ofrece la posibilidad de ganar premios en 13 categorías diferentes. Para jugar, debes elegir cinco números de una tabla del 1 al 50 y dos estrellas de una tabla del 1 al 12.

Apuesta sencilla: El precio es de 2,50 euros por apuesta, lo cual incluye automáticamente la participación en el sorteo de ‘El Millón’, un premio exclusivo para España que reparte un millón de euros en cada sorteo.

El precio es de por apuesta, lo cual incluye automáticamente la participación en el sorteo de ‘El Millón’, un premio exclusivo para España que reparte un millón de euros en cada sorteo. Apuesta múltiple: Permite seleccionar más números o estrellas para aumentar las probabilidades de acierto, con un coste proporcional al número de combinaciones realizadas.

Información sobre cobros y caducidad

Si has resultado ganador en el sorteo de este martes, es importante que sigas estos pasos para reclamar tu premio:

Premios inferiores a 2.000 euros: Se pueden cobrar en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías a partir del día siguiente al sorteo. Premios de 2.000 euros o más: Deberás acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE para realizar el cobro de forma segura. Fecha de caducidad: No olvides que los premios caducan a los 90 días naturales, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.