Ceuta atraviesa uno de sus momentos más delicados en lo que respecta al empleo por cuenta propia. Según datos publicados por El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma ha alcanzado en 2025 la cifra más baja de autónomos de los últimos cinco años, confirmando una tendencia descendente que se mantiene desde 2021.

Las estadísticas oficiales reflejan que actualmente hay 3.067 trabajadores autónomos registrados, frente a los 3.369 contabilizados en 2021, lo que supone la pérdida de 302 profesionales en un lustro. En términos porcentuales, el descenso alcanza el 9,84%, con caídas constantes en cada ejercicio.

El retroceso ha sido progresivo: solo en 2025 cesaron su actividad 49 autónomos, a los que se suman 52 en 2024 y 92 en 2022, entre otros ejercicios. Se trata de un sector que en Ceuta se concentra principalmente en los servicios, que aglutinan cerca del 70% de la actividad —especialmente comercio y hostelería—, seguido de la construcción con un 7,6% y la industria, que no alcanza el 2%.

Este escenario contrasta con la evolución nacional. Mientras Ceuta (junto a Melilla) continúa perdiendo trabajadores por cuenta propia, España cerró 2025 con un aumento de 39.002 autónomos, con crecimiento en 12 comunidades autónomas, según recoge El Faro de Ceuta.

Reivindicaciones del colectivo

El malestar del sector ha ido en aumento en los últimos meses, con protestas públicas y reclamaciones dirigidas a las administraciones. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado 2025 como “un año nefasto”, marcado por el incremento de la presión fiscal, la falta de avances en protección social y una elevada incertidumbre económica.

Para revertir esta situación, ATA ha aprobado un decálogo de medidas de cara a 2026, entre las que destacan la exención de cotizaciones durante las bajas médicas desde el primer día, la supresión del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales, la reducción de la burocracia fiscal y la compatibilidad del trabajo con el cobro íntegro de la pensión de jubilación.

Un sector envejecido y con escaso relevo generacional

El perfil del autónomo en Ceuta también plantea desafíos de futuro. Según el último estudio citado por El Faro de Ceuta, el 59,7% de los trabajadores por cuenta propia supera los 45 años, mientras que solo un 9% es menor de 30, lo que dificulta el relevo generacional. Además, el 92% de los autónomos son de nacionalidad española y apenas el 8,6% extranjeros.

En cuanto a la presencia femenina, aunque se han producido avances, el sector sigue estando masculinizado: las mujeres representan algo más del 36% del total de autónomos en la ciudad.

Los datos confirman una realidad preocupante: cada vez son menos los ceutíes que apuestan por el autoempleo, optando por cerrar sus negocios o integrarse en otras fórmulas del mercado laboral.