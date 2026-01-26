Un intento de burlar los controles antidroga en el puerto de Ceuta terminó con una detención y una importante incautación de estupefacientes. Según informa El Faro de Ceuta, la Guardia Civil arrestó este domingo a un hombre de nacionalidad marroquí, con residencia legal en la Península, cuando trataba de embarcar hacia Algeciras con casi 10 kilos de hachís escondidos en su coche.

Los agentes, que realizaban labores de inspección en la zona de embarque, detectaron indicios sospechosos y decidieron someter el turismo a un registro exhaustivo. Fue entonces cuando localizaron la droga, cuidadosamente oculta en el asiento del copiloto.

Tras confirmar la presencia de la sustancia estupefaciente, el conductor fue detenido de inmediato como presunto autor de un delito contra la salud pública. El arrestado será puesto a disposición judicial en las próximas horas y se enfrenta a una posible entrada en prisión, agravada por la cantidad de droga intervenida.

Operaciones constantes contra el narcotráfico

Este servicio se suma a los numerosos operativos antidroga desarrollados por la Guardia Civil en lo que va de año. Tal y como recoge El Faro de Ceuta, en el entorno portuario se han incautado ya cerca de 100 kilos de hachís, principalmente en vehículos utilizados por pasadores, así como en actuaciones contra las conocidas “mulas”, que transportan pequeñas cantidades adheridas al cuerpo o incluso en el interior de su organismo, con el grave riesgo que ello supone para su salud.

Entre las actuaciones más destacadas figura la aprehensión de 2.700 kilos de hachís en una narcolancha, aunque esta intervención fue llevada a cabo por unidades bajo demarcación peninsular.

Vehículos, principal método de ocultación

Los investigadores alertan de que los vehículos se han convertido en auténticas “pateras de la droga sobre ruedas”, siendo el método más habitual para tratar de introducir hachís en la Península a través del puerto ceutí.

Solo durante 2025, la Benemérita logró decomisar más de seis toneladas de hachís y detener a más de 150 personas, la mayoría de ellas en el puerto y siguiendo este mismo modus operandi, según los datos publicados por El Faro de Ceuta.