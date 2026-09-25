Del viernes 25 de septiembre de 2026 al viernes 2 de octubre se suman estrenos y reposiciones en las principales plataformas; este texto recopila lo más destacado disponible para espectadores en Ceuta.
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Rango: 2026-09-25 a 2026-10-02. Fuente: listado de estrenos por plataforma proporcionado por el usuario.
Disney Plus
La plataforma añade una producción de ciencia ficción reciente y un thriller con elementos de magia y crimen.
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- The Mandalorian and Grogu (estreno 2026-05-20, valoración 7.472)
- Ahora me ves… (estreno 2013-05-29, valoración 7.324)
Movistar Plus+
Incluye acción contemporánea, una biografía y una entrega clásica de una saga reconocida.
- The Furious (estreno 2026-06-10, valoración 8.189)
- Michael (estreno 2026-04-22, valoración 8.629)
- El padrino III (estreno 1990-12-25, valoración 7.416)
Max
La oferta combina un thriller de intriga con una entrega de la franquicia xXx.
- La sustancia (estreno 2024-09-07, valoración 7.135)
- xXx: Reactivated (estreno 2017-01-13, valoración 6.1)
Netflix
Se incorporan títulos de gran recorrido comercial, entre ellos una saga juvenil y una película de superhéroes.
- Crepúsculo (estreno 2008-11-20, valoración 6.273)
- Batman vs Superman. El amanecer de la justicia (estreno 2016-03-23, valoración 6.012)
Amazon Prime Video
La plataforma propone animación familiar, acción y artes marciales con componente familiar.
- Los Croods (estreno 2013-03-15, valoración 6.948)
- Ice Road: Venganza (estreno 2025-06-27, valoración 6.227)
- Karate Kid (estreno 2010-06-10, valoración 6.567)
Plan para la semana en Ceuta
La programación combina estrenos recientes con títulos ya consolidados en catálogo.
Para sesiones cortas de acción las opciones más notables aparecen en Movistar Plus+ y Max. Para ver en familia o durante la tarde, Netflix y Amazon Prime Video suman alternativas variadas.