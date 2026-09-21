‘El Hormiguero’ encarará entre el lunes 21 y el jueves 24 de septiembre una semana de grandes invitados en el plató de Antena 3. El espacio conducido por Pablo Motos contará con la presencia de personalidades procedentes del ámbito deportivo, las artes escénicas, la televisión y la cinematografía nacional. La nómina de acudientes para estas cuatro entregas incluye a un héroe del Mundial de fútbol, la presentación de un estreno teatral, el regreso de un visitante habitual del formato y la conmemoración de un aniversario cinematográfico que transformó la historia del género en España. Con esta selección de contenidos, el programa diario mantendrá su disputa por las audiencias de la temporada frente a sus dos perseguidores inmediatos, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’.

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¡Empieza la semana!

🔥 LUNES: @ferranTorres20

🔥 MARTES: Julián López y Pepa Charro

🔥 MIÉRCOLES: Bertín Osborne

🔥 JUEVES: Alejandro Amenábar#FerranEH pic.twitter.com/VG69ktnRve — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 21, 2026

Lunes 21 de septiembre: Ferran Torres

La programación semanal del programa arranca el lunes 21 de septiembre con la visita de Ferran Torres. El delantero del Paris Saint-Germain, natural de la localidad valenciana de Foios, acudirá al plató para repasar la vivencia del gol que convirtió a la selección en campeona del mundo durante la prórroga de la final. El futbolista analizará junto a Pablo Motos las transformaciones acontecidas en su vida personal y profesional desde aquel momento en el que se erigió en el nuevo héroe nacional del fútbol español.

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Martes 22 de septiembre: Julián López y Pepa Charro

El martes 22 de septiembre será el turno de los actores Julián López y Pepa Charro, quienes asistirán al espacio para presentar la obra de teatro 53 domingos. El montaje, escrito y dirigido por el cineasta Cesc Gay, se representa en el Teatre Condal de Barcelona hasta el próximo 26 de septiembre, fecha a partir de la cual iniciará una gira por diversos escenarios de España. La trama de la obra aborda la historia de tres hermanos que deben afrontar una compleja decisión respecto a la situación de su padre, de 86 años de edad, debido a que su comportamiento reciente ha comenzado a resultar incomprensible para la familia.

Miércoles 23 de septiembre: Bertín Osborne

La entrega del miércoles 23 de septiembre contará con el regreso de un habitual del formato, Bertín Osborne. El cantante mantendrá una conversación con el presentador para detallar la evolución de su verano y los proyectos profesionales que tiene previstos. Durante la entrevista, el artista abordará los pormenores de su gira de despedida y los problemas de salud que le obligaron a suspender varios compromisos musicales durante el periodo estival. Asimismo, el invitado podría hacer referencia a su rutina alimentaria actual, aspecto del que ya ofreció detalles en una comparecencia previa en el plató.

Jueves 24 de septiembre: Alejandro Amenábar

El espacio de Antena 3 cerrará sus emisiones semanales el jueves 24 de septiembre con la presencia del director de cine Alejandro Amenábar. El realizador acudirá a la cita para conmemorar el 30 aniversario del estreno de Tesis, su ópera prima. La cinta obtuvo siete de los ocho Premios Goya a los que optaba —a excepción de la categoría de mejor actriz—, logrando los galardones a Mejor Película y Mejor Director Novel. La producción, rodada en el verano de 1995 durante cinco semanas y media con un presupuesto reducido, superó los 800.000 espectadores en las salas de cine y agotó sus unidades en formato VHS en los establecimientos Vips el día posterior a la gala de los Goya. Con motivo de este aniversario, el festival de cine de terror de Sitges ofrecerá un pase especial de la película en su versión remasterizada.