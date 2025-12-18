Ya se conocen los números agraciados en el sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025. El popular sorteo de la modalidad 6/49 ha dejado una nueva combinación ganadora. Compruebe a continuación si sus números coinciden con los extraídos y si ha logrado el premio especial con el reintegro.

Combinación ganadora de La Primitiva

Los números premiados en el sorteo de este jueves han sido los siguientes:

• Combinación: 08, 12, 21, 23, 27 y 43

• Número Complementario: 47

• Reintegro: 2

Cómo se juega y premios

La Primitiva consiste en seleccionar 6 números entre el 1 y el 49. Durante el sorteo, se extrae una combinación de seis bolas y una séptima que corresponde al número complementario, destinado a aumentar el premio de los acertantes de cinco números.

Para alcanzar el Bote (categoría especial), es necesario acertar los seis números de la combinación ganadora más el número de reintegro, que se extrae de un bombo aparte con números del 0 al 9.

Nota informativa: Esta información es de carácter provisional. La única lista oficial válida es la que proporciona la entidad organizadora de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda verificar su décimo en un punto de venta autorizado.

