Ya se conocen los números agraciados en los sorteos celebrados por la ONCE este jueves 18 de diciembre de 2025. A continuación, detallamos las combinaciones ganadoras del Cupón Diario y del Super Once para que pueda comprobar si su boleto ha resultado premiado.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo de hoy ha sido:

• Número: 31.829

• Serie (La Paga): 028

El Cupón Diario ofrece de lunes a jueves premios a las cinco cifras y, en el caso de coincidir también con la serie, otorga «La Paga» de 36.000 € al año durante 25 años.

Resultado del Super Once

La combinación ganadora de 20 números obtenida en el sorteo de hoy es la siguiente:

04, 08, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 30, 36, 38, 39, 45, 56, 58, 67, 70, 72, 78 y 79

Este sorteo se celebra diariamente y los premios varían en función de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y el total de aciertos obtenidos sobre la combinación de 20 cifras.

Nota informativa: Este periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y vinculante es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y, en su caso, Loterías y Apuestas del Estado.