El sorteo de este martes reparte 35.000 euros al número agraciado y el suculento premio de 3.000 euros al mes durante 25 años si se acierta también la serie.

El Cupón Diario de la ONCE celebró su sorteo este martes, 2 de diciembre de 2025, repartiendo el premio principal y el adicional de «La Paga». El sorteo se realiza semanalmente de lunes a jueves, a partir de las 21:25 horas.

A continuación, se detalla el número premiado de la jornada:

Número Premiado (5 cifras): 69300

Serie: 014

El número que contenga las cinco cifras premiadas se lleva un total de 35.000 euros.

El Gran Premio de ‘La Paga’

Existe otro suculento premio en juego para los participantes: La Paga. Aquellos afortunados que acierten tanto las cinco cifras del Cupón Diario (69300) como el número de la serie (014) ganarán un premio adicional de tres mil euros al mes durante 25 años.

Otros Premios del Sorteo Diario

El Cupón de la ONCE reparte premios secundarios a otras combinaciones:

500 € al número anterior o posterior del primer premio.

al número anterior o posterior del primer premio. 200 € a las 4 últimas cifras.

a las 4 últimas cifras. 20 € a las 3 últimas cifras.

a las 3 últimas cifras. 6 € a las 2 últimas cifras.

a las 2 últimas cifras. 1,50 € a la decena de millar y a la última cifra.