Un inesperado susto sacudió este jueves la Asamblea de Madrid cuando el diputado del PSOE Juanjo Marcano sufrió un desmayo durante el pleno de Presupuestos, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Según testigos presentes, Marcano comenzó a tambalearse en su escaño antes de desplomarse, lo que llevó al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, a solicitar de inmediato la intervención de los servicios médicos del SUMMA 112.

Tras varios minutos de atención en el hemiciclo, durante los cuales estuvo acompañado por el diputado y cardiólogo Carlos Moreno, Marcano pudo ponerse en pie y fue trasladado en silla de ruedas a la enfermería de la Asamblea, donde se recuperó progresivamente.

El pleno se reanudó poco después, con el escaño del socialista vacío. Su ausencia no afecta al resultado de las votaciones de los Presupuestos de 2026, ya que la mayoría absoluta del Partido Popular permite aprobar las enmiendas sin inconvenientes.