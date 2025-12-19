La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido al Gobierno y al Congreso que retiren todos los reconocimientos institucionales al expresidente Adolfo Suárez tras conocerse una denuncia por agresión sexual continuada contra una menor en los años ochenta.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra instó a eliminar el nombre de Suárez del aeropuerto de Barajas, así como todos los bustos y cuadros que homenajean al expresidente. La dirigente agradeció la valentía de la víctima por denunciar los hechos y cuestionó el modo en que se ha construido históricamente el poder en España.

«Es hora de que todo salga a la luz y bajemos del pedestal a todos esos hombres de Estado que claramente no eran tales», afirmó Belarra, criticando la supuesta protección que los principales partidos políticos habrían dado a agresores poderosos.

La denuncia presentada ante la Policía Nacional el 9 de diciembre detalla abusos y agresiones sexuales cometidos por Suárez entre 1983 y 1985, cuando la denunciante tenía entre 17 y 19 años. Según el escrito, los episodios ocurrieron en varios encuentros en despachos y en la vivienda del expresidente, con abusos que incluyeron contacto sexual sin consentimiento.

Aunque los delitos hayan prescrito y Suárez haya fallecido, la mujer decidió dar el paso de denunciar, asegurando que toda su vida ha sufrido las consecuencias de estos hechos y la constante revictimización ante la exaltación pública del político. La denuncia ya ha sido remitida a los juzgados de Plaza de Castilla, donde está pendiente de reparto a un juzgado concreto.