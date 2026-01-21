El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este miércoles en Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para enfrentar posibles aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque espera no tener que recurrir a ellos.

Durante un encuentro con periodistas tras su llegada al Foro Económico Mundial, Cuerpo subrayó la necesidad de enviar «un mensaje de firmeza» a la administración estadounidense, que ha condicionado su política comercial a la oposición europea frente a los planes del presidente Donald Trump de anexionarse Groenlandia.

El ministro hizo referencia al mecanismo anticoerción de la Unión Europea, diseñado para proteger al bloque de medidas económicas coercitivas de terceros países, señalando que su uso se evaluará únicamente si la situación lo requiere.

Cuerpo concluyó destacando que la Unión Europea está «preparada y unida» para defender sus intereses comerciales frente a cualquier presión externa.