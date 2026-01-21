Los Ángeles Lakers lograron una victoria memorable sobre los Denver Nuggets en la Mile High de Colorado, en un partido que quedará grabado en la memoria de los aficionados gracias a una exhibición estelar de Luka Doncic.

El enfrentamiento tenía un alto contenido emocional: los Nuggets fueron responsables de las dolorosas eliminaciones de los Lakers en los playoffs de 2023 y 2024, con un récord combinado de 8-1 en esas series. La llegada de Doncic a Los Ángeles el pasado 1 de febrero generó expectativas enormes, y esta noche el esloveno demostró que vino para cambiar el rumbo del equipo.

A pesar de ir perdiendo 16 puntos al descanso (57-41), Doncic lideró la remontada angelina con 38 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, firmando un triple-doble que será recordado durante la temporada. LeBron James, su inseparable compañero, aportó 19 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, mientras que Marcus Smart sumó 15 unidades, con 3 triples clave para completar la reacción de los visitantes.

Por su parte, los Nuggets mostraron resistencia, con Jamal Murray aportando 28 puntos y 11 asistencias, pero no fue suficiente ante la superioridad de los Lakers en la segunda mitad, que dominaron por 36-58 el parcial del tercer y cuarto cuarto. La victoria devuelve la confianza a Los Ángeles en un tramo decisivo de la temporada y les mantiene en la pelea por los puestos altos de la Conferencia Oeste.

“Es increíble lo que puede hacer Luka. Tira la puerta abajo cada noche”, comentó un exultante LeBron tras el encuentro. Y es que esta victoria no solo suma en la clasificación: es un golpe de autoridad que envía un mensaje claro a la liga: los Lakers han cambiado, y Doncic es el timón de esta transformación.