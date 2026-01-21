La séptima jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26 ha dejado movimientos clave en la clasificación, con el Arsenal consolidando el liderato tras su victoria frente al Inter de Milán y el Real Madrid acercándose al pase directo a octavos de final gracias a su triunfo sobre el Mónaco.

El conjunto inglés es, hasta ahora, el único equipo clasificado matemáticamente para los octavos, mientras que otros siete clubes (Real Madrid, Bayern Múnich, Tottenham, PSG, Sporting de Portugal, Manchester City y Atalanta) se sitúan en puestos de acceso directo a la siguiente ronda, aunque aún deben confirmar su pase en las jornadas restantes.

En la zona de repesca, 16 equipos siguen en competición, luchando por asegurar su lugar en los dieciseisavos de final. Entre ellos destacan Inter, Atlético de Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Marsella, Juventus, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Olympiacos, Nápoles y Copenhague.

Por el contrario, el Villarreal se ha convertido en el primer equipo español eliminado, tras caer frente al Ajax. También quedaron fuera de la competición equipos como Qarabag, Brujas, Bodø/Glimt, Benfica, Pafos, Union St-Gilloise, Athletic, Eintracht de Frankfurt, Slavia de Praga y Kairat Almaty.

La próxima jornada será clave para los equipos españoles que buscan la repesca: el Barcelona necesita vencer al Slavia de Praga para mantenerse entre los 16 mejores, mientras que el Athletic deberá superar al Atalanta para no quedarse fuera.

Formato de la fase de grupos y próximos encuentros

Los ocho mejores equipos de la fase de grupos avanzarán directamente a los octavos de final y contarán con la ventaja de jugar como local en todas las eliminatorias. Los equipos clasificados del noveno al 24º lugar disputarán la eliminatoria previa, mientras que los clubes del 25º al 36º quedan eliminados.

Las próximas fechas clave de la Champions League son:

Jornada 8: 28 de enero

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 abril

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest

Con la fase de grupos entrando en su recta final, cada partido se vuelve decisivo para definir quién sigue en la lucha por el título europeo.