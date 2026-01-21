Primer Grand Slam, primer triunfo y una presentación que deja huella: Rafa Jódar, el joven madrileño de 19 años, irrumpió con fuerza en el Open de Australia al derrotar al japonés Rei Sakamoto en un intenso partido a cinco sets (7-6(6), 6-1, 5-7, 4-6 y 6-3) que se prolongó durante 3 horas y 51 minutos. El próximo rival del español será el checo Jakub Mensik, 17º del ranking ATP, un desafío que promete seguir mostrando el potencial de este talento emergente.

Hijo de dos profesores y formado en el Club de Tenis Chamartín, Jódar ha llamado la atención del tenis español desde su victoria en el US Open júnior en 2024, que le abrió las puertas como sparring del equipo de Copa Davis. David Ferrer, capitán y observador de su evolución, destaca su juego completo: “Para lo alto que es, se mueve muy bien y mentalmente es muy estable y maduro. No tiene un punto débil y aún puede mejorar en la red. Me recuerda a Marin Cilic por sus palancas y su facilidad para correr la pelota”.

Álex Corretja, comentarista en Eurosport, también subraya la mentalidad de Jódar como su gran ventaja: “Tiene las ideas muy claras, asume responsabilidades y le gusta enfrentarse a retos. Su paso por la Universidad de Virginia le hizo madurar y prepararse para el profesionalismo. Es un jugador que puede llegar muy lejos”.

Roberto Carretero y Tati Rascón coinciden en resaltar su competitividad y su capacidad de concentración, con la templanza como uno de sus rasgos distintivos. “Se me parece a Jannik Sinner por su estilo y palancas, y puede evolucionar de manera similar. Le veo peleando por el top-10 y, si se mantiene, incluso aspirando a grandes torneos”, afirma Carretero.

Formado también bajo la tutela de Alberto ‘Tito’ Romero, Jódar ha perfeccionado un juego sólido, con un saque potente, una derecha agresiva y un revés preciso. Su ascenso meteórico ya se refleja en el ranking y en la atención que ha recibido de marcas como Adidas, además de compartir entrenamientos con Carlos Alcaraz en Melbourne.

“Ha demostrado madurez y una mente privilegiada. Estamos muy ilusionados, y en un año creo que estará en el top-50”, asegura Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis. Jódar es, sin duda, el nombre que promete dar continuidad al talento español en el circuito profesional, siguiendo los pasos de figuras como Alcaraz, con un estilo propio y una mentalidad ganadora.