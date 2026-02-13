El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de protagonizar un “nuevo numerito” en política exterior y de quedar aislado en el ámbito internacional.

Durante su intervención en un acto celebrado en Salamanca, Feijóo criticó la reacción del Ejecutivo ante la reunión internacional convocada por Italia, a la que —según el dirigente popular— el presidente español no fue invitado. En este contexto, el líder del PP aseguró que Sánchez intenta “victimizarse” por su ausencia y sostuvo que su estrategia diplomática ha deteriorado la posición de España en el exterior.

Feijóo afirmó que la política exterior del Gobierno atraviesa un momento de debilidad y reprochó al jefe del Ejecutivo que, a su juicio, haya quedado convertido en un “paria” en el ámbito internacional. El dirigente popular utilizó este argumento para cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores y para insistir en la necesidad de reforzar la imagen de España en foros internacionales.

Las declaraciones se produjeron en un acto de partido en el que el líder de la oposición centró buena parte de su discurso en la situación política nacional y en el papel de España en la escena global. El PP sostiene que el Gobierno ha perdido peso en las decisiones europeas y en la coordinación con otros países, mientras que desde el Ejecutivo se defiende que la acción exterior española mantiene su influencia y participación en las principales alianzas internacionales.

El intercambio de críticas se suma a la creciente confrontación entre Gobierno y oposición en torno a la política exterior y a la presencia de España en reuniones y foros internacionales, un terreno que en las últimas semanas ha generado nuevas tensiones entre ambos bloques políticos.