El presidente de Castilla-La Mancha visitará el programa de Antena 3 el miércoles 18 de febrero, en una semana que también contará con la presencia de Hovik Keuchkerian, Elena Furiase y el regreso de Los Chunguitos.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, regresará la próxima semana al plató de ‘El Hormiguero’. El barón socialista será uno de los protagonistas destacados de la programación de Antena 3 para el ecuador del mes de febrero, en una cita donde se abordará la actualidad política reciente y los principales desafíos que afectan tanto a su comunidad autónoma como al conjunto del país.

La visita de García-Page, programada para el miércoles 18 de febrero, se produce en un contexto de análisis sobre el rumbo del PSOE y los temas de calado nacional. El mandatario castellanomanchego, una de las voces más significativas dentro del panorama socialista, compartirá con Pablo Motos su visión sobre el escenario político actual, marcado por la reciente evolución de la formación tras los resultados en territorios como Extremadura y Aragón.

Una semana de cine, música y política

La tercera semana de febrero en ‘El Hormiguero’ ofrecerá una propuesta variada que combina la cultura, el espectáculo y el análisis institucional. La agenda de invitados arranca el lunes con el actor Hovik Keuchkerian, quien presentará su monólogo ‘Grito’, obra que se representa actualmente en los Teatros Luchana antes de iniciar su gira nacional.

El martes será el turno de la nostalgia y la música popular con el regreso de Los Chunguitos. El mítico grupo de finales del siglo XX acude al programa para presentar su gira ‘El reencuentro 50+1’, un tour conmemorativo que tendrá su punto de partida con un gran concierto en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Cierre de semana con Elena Furiase

Tras la intervención de García-Page el miércoles, el programa cerrará su cartel semanal el jueves con la actriz Elena Furiase. La intérprete presentará su nuevo proyecto cinematográfico, la película titulada ‘La Boda’, cuyo estreno en las salas de cine de toda España está previsto para el próximo viernes 20 de febrero.

Con esta programación, el espacio líder de la televisión en España refuerza su papel como escaparate para los temas de interés general, alternando la promoción cultural con el debate político de primer nivel representado por el presidente castellanomanchego.