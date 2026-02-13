La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Castellón a dos jóvenes e investigado a un tercero por un presunto delito de odio tras colocar pegatinas con mensajes racistas en comercios regentados por personas de origen magrebí.

Según han informado fuentes de la investigación, las detenciones se produjeron el pasado 1 de febrero en la localidad de Burriana. La actuación se inició a raíz de la denuncia presentada a comienzos de enero por el propietario de un establecimiento de origen argelino, quien aseguró haber sido víctima de un ataque y encontrar su negocio cubierto con pegatinas con lemas ofensivos y de carácter xenófobo.

Las mismas fuentes señalan que las pegatinas estaban vinculadas a un grupo ultra y fueron colocadas en varios comercios regentados por personas de origen magrebí. Tras la denuncia, los agentes del puesto de Burriana trasladaron el caso al servicio de Información de la Guardia Civil, encargado, entre otras funciones, de la investigación de delitos de odio a través de los equipos REDO (Respuesta a los Delitos de Odio).

Durante la investigación, los agentes comprobaron que existían denuncias previas por hechos similares en la zona, con pintadas y ataques de carácter racista contra establecimientos de la misma comunidad. El análisis conjunto de estos casos permitió identificar a dos de los presuntos autores.

Ambos jóvenes, de entre 18 y 23 años, fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial en los juzgados de guardia de Vila-real. Tras comparecer ante la autoridad judicial, quedaron en libertad con cargos mientras continúa el proceso. El tercer implicado permanece investigado por los mismos hechos.

La investigación sigue abierta para esclarecer si los detenidos participaron en otros incidentes similares registrados en la provincia y determinar el alcance de las acciones que se les imputan.