La Policía Nacional ha arrestado en Torrejón de Ardoz (Madrid) a un matrimonio de origen asiático implicado en el robo y posterior venta de ropa y calzado de la firma Inditex, con un perjuicio económico estimado en 1,5 millones de euros.

Durante la investigación, los agentes inspeccionaron cuatro naves industriales donde se almacenaban y clasificaban las prendas. En total, se recuperaron más de 1.000 artículos de ropa y calzado, junto con numerosos embalajes de paquetería vacíos. Según la policía, los productos solo se comercializaban a clientes habituales o a través de plataformas de compraventa entre particulares.

Los indicios apuntan a que los artículos no fueron sustraídos directamente de las tiendas, sino que se apropiaban de ellos en etapas intermedias de la cadena logística, desde los almacenes hasta su destino final. Para comprobar su autenticidad, la empresa afectada realizó compras de prueba, confirmando que se trataba de productos nuevos y de temporada.

El caso comenzó tras la denuncia de la compañía, que reportó sustracciones entre enero de 2023 y junio de 2025. Durante los registros en las naves, además de las prendas, se encontraron sacos con embalajes logísticos recientes, lo que sugiere que los productos eran rápidamente puestos a la venta.

Los detenidos, un hombre y una mujer de nacionalidades pakistaní e india, eran responsables de recibir, clasificar y distribuir la mercancía tanto a través de mensajería privada como mediante perfiles en plataformas digitales, ofreciendo descuentos de hasta el 50% sobre el precio original. Ambos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de receptación continuada, apropiación indebida, hurto y pertenencia a grupo criminal.