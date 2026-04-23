La víctima permanecía en estado crítico desde diciembre. La justicia investiga un presunto delito de homicidio por imprudencia profesional tras administrarse dosis seis veces superiores a las pautadas.

BURGOS – El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha confirmado el fallecimiento de un tercer paciente oncológico de los cinco que resultaron afectados por un gravísimo error en la preparación de su tratamiento el pasado mes de diciembre. La víctima ha fallecido tras pasar cuatro meses ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), elevando a tres el número total de muertes por este incidente.

El origen del fallo: un error de concentración

El suceso, que el propio centro hospitalario reconoció en enero como un «error humano», se produjo debido a una incorrecta disolución de un fármaco oncológico denominado Cabazitaxel. Por un fallo en la preparación, los cinco pacientes recibieron una dosis seis veces mayor a la que sus médicos habían pautado, lo que les provocó lesiones orgánicas irreversibles por exceso de concentración.

De los cinco afectados:

Tres han fallecido: Dos perdieron la vida en el mismo mes de diciembre y este tercero tras meses de lucha en la UCI.

Dos perdieron la vida en el mismo mes de diciembre y este tercero tras meses de lucha en la UCI. Dos han sobrevivido: Ambos ya han sido dados de alta, aunque el juzgado investiga las lesiones sufridas.

Una base de datos bajo sospecha

La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, se centra en la implantación de un nuevo sistema de prescripción electrónica que entró en funcionamiento el 2 de diciembre de 2025.

Según la denuncia de la Fiscalía, el error se originó en la grabación de la ficha del medicamento en este nuevo sistema. Aunque el volcado de datos fue automático, los farmacéuticos del hospital revisaron unas 400 fichas de fármacos oncológicos, incluida la del Cabazitaxel. La justicia busca determinar ahora la trazabilidad de esa ficha y por qué fallaron los protocolos de revisión antes de que el fármaco llegara a los pacientes.

Consecuencias legales

El tribunal ha incoado diligencias previas por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional grave.

Investigados: La denuncia se dirige contra los profesionales responsables de la grabación y revisión del fármaco en el sistema, así como contra la empresa proveedora del software informático del servicio de Farmacia.

La denuncia se dirige contra los profesionales responsables de la grabación y revisión del fármaco en el sistema, así como contra la empresa proveedora del software informático del servicio de Farmacia. Responsabilidad Civil: La Fiscalía también ha denunciado a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) de Castilla y León como responsables civiles. Aunque la Administración ya confirmó en diciembre que asumiría las indemnizaciones, el proceso judicial determinará las cuantías y las responsabilidades penales de este fallo sistémico.

El informe del forense será ahora clave para vincular de manera definitiva las causas de la muerte de este tercer paciente con la sobredosis recibida hace cuatro meses.