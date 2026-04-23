Un informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional señala que el comisionista utilizó sociedades interpuestas para desviar beneficios y eludir el pago de impuestos durante la pandemia.

MADRID – La Agencia Tributaria (AEAT) ha puesto cifras al presunto fraude fiscal cometido por Víctor de Aldama, considerado uno de los cerebros de la trama que operó en torno a la venta de material sanitario en los meses más críticos de la crisis del COVID-19. Según un informe reciente remitido al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Hacienda calcula que el empresario defraudó 2.410.748 euros correspondientes a los beneficios obtenidos por la intermediación en los contratos de mascarillas.

El documento, adelantado por El País, subraya el «papel relevante» y «esencial» de Aldama para la consecución de los contratos públicos. Los inspectores sostienen que, gracias a su proximidad y contactos con el sector público, el comisionista logró canalizar adjudicaciones millonarias a favor de la empresa Soluciones de Gestión.

Estructura artificiosa para eludir al fisco

De acuerdo con las conclusiones del fisco, Aldama no declaró sus ingresos como rentas personales (IRPF), sino que utilizó dos sociedades instrumentales, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL, para facturar sus servicios de manera «artificiosa». Este mecanismo le habría permitido aplicar tipos impositivos mucho más bajos a través del Impuesto de Sociedades en lugar de tributar por los tramos superiores del IRPF, logrando así un ahorro fiscal ilícito.

Hacienda describe esta operativa como una «facturación artificial» diseñada para «desviar las rentas» y enriquecerse personalmente. No obstante, la Agencia Tributaria ha ajustado la cantidad exigible en su informe a 1,6 millones de euros, tras deducir las cuotas que dichas sociedades sí llegaron a pagar en el ejercicio de 2020.

El papel de Juan Carlos Cueto

El informe no se limita a Aldama. La AEAT también apunta hacia el empresario Juan Carlos Cueto, quien presuntamente ejercía el control en la sombra de Soluciones de Gestión. Hacienda estima que la propia empresa proveedora habría cometido un fraude adicional de unos 200.000 euros.

Los inspectores concluyen tajantemente que «sin la intervención de Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto y Soluciones de Gestión, el negocio no se habría podido llevar a cabo». Esta nueva valoración de Hacienda refuerza los indicios de delito fiscal en el marco del ‘caso Koldo’, abriendo la puerta a nuevas imputaciones contra los principales implicados por delitos contra la Hacienda Pública.