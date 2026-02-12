La fundación FAES, vinculada al expresidente del Gobierno José María Aznar, ha criticado este jueves al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por mencionar su nombre en relación con los llamados papeles de Jeffrey Epstein y le ha acusado de ampararse en la inmunidad parlamentaria para realizar «insinuaciones calumniosas».

La reacción se produce después de que Albares recordara la semana pasada en el Senado que el nombre de Aznar aparece en la documentación asociada al financiero estadounidense fallecido Jeffrey Epstein y volviera a citarlo este miércoles en el pleno del Congreso. El ministro hizo esa referencia en respuesta a las sospechas expresadas por el PP sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su relación con empresas como Huawei o Plus Ultra.

Durante su intervención, Albares afirmó que no pretendía formular acusaciones contra el expresidente del Gobierno, sino responder a los reproches de la oposición. «Yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre presidentes; el presidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein, y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación», señaló, tras reprochar a la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo su «obsesión» con Zapatero.

En un comunicado difundido este jueves, FAES ha respondido con dureza y ha insinuado que el ministro podría acabar en los tribunales si vincula a Aznar con las actividades del estadounidense. «Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho», señala el texto, que añade que si tales afirmaciones las sostuviera una persona aforada «todos tendríamos la oportunidad de aprender mucho» sobre la tramitación de suplicatorios.

La fundación también ha cargado contra la gestión de Albares al frente de Exteriores, a quien acusa de practicar una «diplomacia de pasarela», confundir a los diplomáticos con «mayordomos» e invocar el derecho internacional con criterios «oportunistas» en cuestiones como Gaza o el Sáhara Occidental.

Asimismo, FAES sostiene que el ministro mantiene una política exterior «abonada a la impostura y el disfraz» que, a su juicio, ha contribuido al «desprestigio internacional» de España. «Esconderse tras la inmunidad parlamentaria para lanzar insinuaciones calumniosas no es propio de nuestro rimbombante y arrojado canciller», añade el comunicado.

Para la fundación, responder a preguntas de la oposición mencionando los papeles de Epstein supone «elevar el pellizco de monja a categoría política».